ivrea si prepara alla battaglia delle arance

Ivrea si appresta a vivere il grande giorno della Battaglia delle Arance, che si terrà domenica 15 febbraio. La città si prepara a trasformarsi in un campo di battaglia tra carri, cori e tanto movimento. I cittadini aspettano questa tradizione da tutto l’anno, pronti a lanciarsi arance a volontà in un clima di festa e competizione.

Torna il Carnevale di Ivrea, con il suo momento più atteso: la Battaglia delle Arance di domenica 15 febbraio, quando la città si trasforma in un’arena a cielo aperto tra colori, adrenalina e storia. 9 squadre di aranceri a piedi e oltre 50 carri da getto si sfideranno in un combattimento all’ultimo frutto, rievocando la storica ribellione popolare contro la tirannia. La giornata sarà un susseguirsi di emozioni: piazze colorate di arance e bandiere, il Corteo Storico con la Vezzosa Mugnaia e il Generale, il coinvolgimento attivo di migliaia di spettatori. Un evento unico al mondo, dove storia, spettacolo e partecipazione si fondono in un’esperienza indimenticabile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Il Carnevale di Ivrea prende il via con l’Epifania, un evento tradizionale che segna l’inizio delle celebrazioni.

