Italiani discriminati sul patrocinio agli stranieri basta la dichiarazione

La questione sui permessi e sulle dichiarazioni di soggiorno torna al centro del dibattito. Michele Jacobelli, ex sindaco di Palazzago, si scaglia contro il decreto del Conte II, che permette agli stranieri di ottenere molte prestazioni semplicemente con un’autocertificazione. Per lui, questa norma discrimina gli italiani, che devono invece seguire procedure più lunghe e complicate. Jacobelli chiede di cambiare subito la legge, perché secondo lui così si crea un dislivello tra cittadini italiani e migranti.

Michele Jacobelli, ex sindaco di Palazzago (Bergamo), chiede la modifica di un decreto del Conte II: «Dagli alloggi alle prestazioni, i migranti se la cavano con l'autocertificazione. Evitando indagini su redditi e proprietà». Vuole proporre al governo Meloni di modificare il decreto ministeriale emesso durante il Conte II, in merito alla certificazione aggiuntiva richiesta agli extracomunitari per ottenere alloggi o prestazioni socio-assistenziali, e che non include nell'elenco cittadini del Marocco, del Pakistan, di Algeria, Tunisia e di moltissimi altri Paesi. Lo definisce un atto discriminatorio nei confronti dei cittadini italiani che sono invece tenuti a presentare tutta la documentazione ai fini Isee.

