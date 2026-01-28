Italia le tre minorenni scomparse sono state trovate

Tre minorenni scomparse sono state trovate in un paese vicino. Le ragazze erano sparite da alcuni giorni, e la preoccupazione cresceva tra amici e familiari. Ora sono state ritrovate sane e salve, e la notizia porta un sospiro di sollievo a chi le cercava.

Quando una ragazza non torna, l’aria cambia. Il telefono diventa un nemico, la strada un’incognita, e ogni minuto sembra un’eternità. A fine gennaio il gelo pesa il doppio: perché non scalda neppure la speranza. E in certe ore l’assenza fa più rumore di qualsiasi sirena. È l’ansia che ha attraversato una comunità e più province, dopo l’improvvisa scomparsa di tre minorenni. Tre giovanissime, tre storie intrecciate, un allontanamento che ha fatto scattare subito l’allarme e ha messo in moto carabinieri, operatori e famiglie in una corsa contro il tempo. >> “Perché hanno chiamato lei”. Martina Miliddi ad Affari Tuoi, la bomba in diretta di Fiorello: pubblico gelato Tutto è iniziato nella mattina di martedì 27 gennaio 2026, nel territorio di Crema.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Approfondimenti su Italia Minorenni

Le tre ragazze scomparse in Italia non hanno ancora fatto ritorno a casa.

Sono state trovate le tre ragazzine scomparse ieri in provincia di Cremona.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Italia Minorenni

Argomenti discussi: Tre minorenni scomparse a Offanengo: ricerche senza sosta nel Cremasco; Lo rapinano e lo prendono a pugni in pieno centro: due minorenni nei guai; Il caso della famiglia nel bosco arriva a Bruxelles. McGrath: Decidono i giudici nazionali; Famiglia nel bosco: storia, cosa è successo e le ultime notizie.

Offanengo, sospiro di sollievo: ritrovate le tre ragazzine minorenni scomparse. Rintracciate a BergamoDue giovani di 12 anni e una di 14 si sarebbero allontanate volontariamente nella mattinata di lunedì 26 gennaio, dopo aver finto l’ingresso a scuola nel cremasco. Secondo quanto emerso avrebbero pres ... ilgiorno.it

Aggredito con lo spray un 17enne. Denunciati tre minorenniCastiglione, sul bus che portava a casa da scuola tre ragazzini di 15, 16 e 17 anni. Intervenuti i carabinieri ... msn.com

Cresce in Italia il numero di minorenni trovati in possesso di quelle che vengono definite “armi improprie”. Si tratta di un fenomeno in forte aumento, che riaccende il dibattito sulla violenza giovanile, anche se va detto che il nostro Paese ha uno dei tassi di crim - facebook.com facebook