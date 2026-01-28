Italia le tre minorenni scomparse sono state trovate

Tre minorenni scomparse sono state trovate in un paese vicino. Le ragazze erano sparite da alcuni giorni, e la preoccupazione cresceva tra amici e familiari. Ora sono state ritrovate sane e salve, e la notizia porta un sospiro di sollievo a chi le cercava.

Quando una ragazza non torna, l’aria cambia. Il telefono diventa un nemico, la strada un’incognita, e ogni minuto sembra un’eternità. A fine gennaio il gelo pesa il doppio: perché non scalda neppure la speranza. E in certe ore l’assenza fa più rumore di qualsiasi sirena. È l’ansia che ha attraversato una comunità e più province, dopo l’improvvisa scomparsa di tre minorenni. Tre giovanissime, tre storie intrecciate, un allontanamento che ha fatto scattare subito l’allarme e ha messo in moto carabinieri, operatori e famiglie in una corsa contro il tempo. >> “Perché hanno chiamato lei”. Martina Miliddi ad Affari Tuoi, la bomba in diretta di Fiorello: pubblico gelato Tutto è iniziato nella mattina di martedì 27 gennaio 2026, nel territorio di Crema.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.itImmagine generica

