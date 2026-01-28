Il presidente Sergio Mattarella ha incontrato ieri sera il Sheikh Mohamed bin Zayed ad Abu Dhabi. I due hanno discusso di come rafforzare la collaborazione tra Italia ed Emirati Arabi Uniti. L’incontro segna un passo importante nelle relazioni tra i due paesi, con l’obiettivo di approfondire la cooperazione su vari fronti.

Abu Dhabi, 28 gen (Adnkronos) - Rafforzare le relazioni tra Italia ed Emirati arabi uniti. É quanto emerso dall'incontro ad Abu Dhabi tra il presidente degli Emirati arabi uniti, Sheikh Mohamed bin Zayed al Nahyan, e il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in Visita di Stato da ieri sera. "Sono grato -ha affermato il Presidente italiano- per questo spirito di amicizia che lega i nostri Paesi. Sono lietissimo di restituire la visita che lei ha fatto un anno fa a Roma, graditissima, molto importante per l'Italia che ha lasciato grandi segni concreti della nostra collaborazione. Sono tornato molto spesso con il pensiero al nostro colloquio a Roma e alla saggezza delle sue considerazioni". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Italia-Emirati arabi: Mattarella vede presidente Mohamed bin Zayed, rafforzare cooperazione

Il presidente Mattarella si trova negli Emirati Arabi per rafforzare i rapporti diplomatici con Abu Dhabi e Dubai, visitando le città in una visita di Stato fino al 29 gennaio.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella visiterà gli Emirati Arabi Uniti dal 27 al 29 gennaio, con tappe ad Abu Dhabi e Dubai.

