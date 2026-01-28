Italia economia n° 4 del 28 gennaio 2026

Da qui a maggio 2027, l’Italia si prepara a consegnare 60mila alloggi grazie a un bando di Cdp, mentre l’Inps presenta il suo XXIV rapporto: il presidente Fava assicura che l’istituto è solido e chiama a rinnovare l’alleanza con le imprese. Intanto, le società di revisione abbracciano il progresso tecnologico, ma chiedono norme più chiare e adeguate. Nel frattempo, il Report Cotec 2025 evidenzia come il nostro Paese sia in grado di coltivare e trattenere i talent

Università: Pnrr, 60mila alloggi per maggio 2027 con bando Cdp; Previdenza, XXIV rapporto Inps: Fava, 'Istituto solido, rinnovare alleanza con imprese'; Tecnologia e audit: le società di revisione abbracciano il progresso ma chiedono norme adeguate; Imprese, Report Cotec 2025: Italia capace di coltivare e trattenere talenti. Acqua da bere, la qualità preoccupa oltre tre italiani su quattro Verso l’Ets2, l’impatto su trasporti e riscaldamento domestico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Italia economia n° 4 del 28 gennaio 2026 Approfondimenti su Italia economia Programmi TV del pomeriggio di oggi | mercoledì 28 gennaio 2026 Oggi pomeriggio, 28 gennaio 2026, i telespettatori italiani potranno seguire diversi programmi sui canali in chiaro del digitale terrestre. Oroscopo Paolo Fox: le previsioni astrologiche del 28 gennaio 2026 L’oroscopo di Paolo Fox per il 28 gennaio 2026 evidenzia un giorno orientato alla risoluzione pratica e alla presa di decisioni. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Italia economia n° 4 del 28 gennaio 2026 Ultime notizie su Italia economia Argomenti discussi: La Settimana Economica | n. 4/2026; Meno sfiducia, più consumi: segnali di ripresa dall'economia italiana; Italia economia n° 3 del 21 gennaio 2026; Italia, il Paese delle fortune invertite: in 15 anni il 91% della ricchezza prodotta è finita ai più facoltosi, alla classe media le briciole. Organizzato da Forza Italia con i Dipartimenti nazionali di Economia, Energia e Montagna facebook Confcommercio aggiorna le stime: l’economia italiana accelera. Inflazione in calo, consumi in ripresa, fiducia che cresce. Il racconto allarmista della sinistra si infrange contro la realtà dei numeri: l’Italia cresce con buona pace dei “gufi”, buoni solo a remare co x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.