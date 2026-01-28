La tensione tra Italia e Iran si fa più forte. Teheran ha convocato l’ambasciatrice italiana Paola Amadei dopo le accuse rivolte dal ministro Tajani alle Guardie Rivoluzionarie. La replica di Teheran non si è fatta attendere e mette in discussione i rapporti tra i due paesi.

Scoppia lo scontro fra Iran e Italia. La Repubblica islamica ha convocato l'ambasciatrice a Teheran Paola Amadei dopo che ha definito «irresponsabili» le dichiarazioni del ministro degli Esteri Antonio Tajani «sulle Guardie Rivoluzionarie». Cosa ha innescato lo scontro? Tajani ha annunciato che domani, in occasione del consiglio Affari Esteri a Bruxelles, proporrà di inserire i Pasdaran nell'elenco delle organizzazioni terroristiche. L'Italia si allinea dunque alla posizione di Berlino e Washington per isolare le Irgc, diventate in Iran un corpo più potente dell'esercito e un leviatano economico che controlla i settori più remunerativi dell'industria con ramificazioni all'estero. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Italia contro i pasdaran. La rabbia di Teheran

La situazione tra l’Unione Europea e l’Iran si sta intensificando, con Teheran che ha convocato l’ambasciatrice italiana e criticato le recenti mosse di Tajani.

La recente tensione tra Iran e Italia ha avuto origine dalle dichiarazioni di Tajani sulle Guardie della Rivoluzione, definite

