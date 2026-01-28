istituto alberghiero ecco accoglienza turistica

Al Cervia, l’istituto alberghiero Tonino Guerra apre le iscrizioni per una nuova classe sperimentale dedicata all’accoglienza turistica. Si tratta di un percorso innovativo chiamato “Sport e Turismo Wellness”, che rappresenta la prima applicazione della Riforma 4+2 varata dal Ministero dell’Istruzione. Gli studenti interessati possono già iscriversi, puntando a un percorso che combina formazione alberghiera con il mondo del benessere e dello sport.

All’ istituto Tonino Guerra di Cervia si aprono le iscrizioni per una classe sperimentale con indirizzo Accoglienza Turistica “Sport e Turismo Wellness”, prima applicazione della Riforma 4+2 emanata dal Ministero dell’Istruzione e del merito. Dopo gli indirizzi di Cucina, Pasticceria, Sala e vendita e Accoglienza turistica, ora l’Istituto alberghiero cervese lancia un nuovo corso di Accoglienza con curvatura su Sport e Turismo Wellness, con l’obiettivo di formare gli studenti sul mondo del turismo con particolare attenzione allo sport e al benessere del corpo con un accesso più rapido al mondo nel lavoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

