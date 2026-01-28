La consigliera comunale di Genova, Sara Tassara, ha urlato “Assassini!” tre volte durante una manifestazione nel giorno della memoria. Le sue parole hanno scatenato polemiche, in un momento già carico di tensione e riflessioni sulla pace e i conflitti nel Medio Oriente.

“Assassini! Assassini! Assassini!”. Un’accusa verso Israele gridata tre volte dalla consigliera comunale di Genova, Sara Tassara, eletta con una lista civica vicina al sindaco del Pd Silvia Salis. Tutto è avvenuto durante l’ultima seduta consiliare nella “Sala Rossa” di Palazzo Doria-Tursi, martedì 27 gennaio: si tratta di una risposta ideologica al sostegno che il consigliere di FdI Francesco Maresca ha espresso verso lo Stato ebraico. L’ha confermato la stessa Tarassa, dopo che la capogruppo di FdI, Alessandra Bianchi, ha chiesto spiegazioni sull’uscita avventata della collega, che non contenta ha anche specificato le ragioni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Israele assassini”, le parole choc della consigliera di sinistra a Genova nel giorno della memoria

Giorgia Meloni ha ricordato le vittime del regime fascista e dei nazisti, sottolineando l’importanza di preservare la memoria storica.

Nel Giorno della Memoria, a Sesto Fiorentino, un volantino con insulti antisemiti è stato affisso vicino a casa di Marco Carrai, il console onorario di Israele in Toscana.

