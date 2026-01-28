Una scena sconvolgente si vede nelle immagini provenienti dall’Iran: corpi senza vita sono ammassati sui furgoni, testimonianza di una repressione dura e senza scrupoli. Le vittime aumentano e le testimonianze parlano chiaro: il regime degli ayatollah mostra il suo volto più crudele.

Numeri raccapriccianti, testimonianze choc che restituiscono una fotografia più che drammatica della r epressione del regime degli ayatollah in Iran. Pile di corpi sepolti in fretta e furia, dopo esser stati ammassati su furgoni per gelati. Difficile, se non impossibile, fare la conta delle vittime, anche per il black out di comunicazioni social, da giorno si parla di più di 30mila. Una brutalità senza limiti. Il Guardian ha raccolto testimonianze di medici, voci in obitori e cimiteri, mentre vige il bavaglio la verità su quanto sta accadendo a Teheran. Un realtà che l’Occidente fa fatica a registrare fino in fondo e le sinistre italiane tendono a minimizzare in odio a Donald Trump. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Iran: pile di cadaveri ammassati sui furgoni, crudeltà senza limiti. La triste conta delle vittime del regime

Approfondimenti su Iran Cadaveri

Il bilancio delle proteste in Iran si aggrava, con almeno 466 vittime secondo l’organizzazione iraniana per i diritti umani Hrana.

L’Iran è attualmente teatro di intense proteste, con scene di forte impatto e perdite tra i manifestanti.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

La repressione in Iran, cadaveri fuori dal Centro di diagnostica forense di Kahrizak

Ultime notizie su Iran Cadaveri

Argomenti discussi: In Iran oltre 30mila morti in soli due giorni di protesta: la stima del Time. Per il governo erano 3mila; Ospedali pieni di cadaveri e cecchini sui tetti, la repressione in Iran in nuovi video; Dove sei, Sepehr?. Il dolore di un padre che cerca il figlio ucciso dagli ayatollah; Il silenzio sull’Iran uccide.

Iran, la terrificante repressione svelata dai video: ospedali pieni di cadaveri e cecchini su tettiNuovi video verificati dalla Bbc rivelano la portata della repressione in Iran, dove le proteste scoppiate a fine dicembre sono state stroncate con violenza dalle forze di sicurezza. Le immagini mostr ... msn.com

Più cose sappiamo, più i massacri del regime Iran si confermano brutaliContinuiamo ad avere informazioni parziali sulla repressione violenta attuata dal regime per sedare manifestazioni in Iran, avvenuta principalmente tra il 9 e il 12 gennaio. Con il passare del tempo p ... ilpost.it

La repressione in Iran ha raggiunto livelli spaventosi. La BBC riporta che le forze di sicurezza sparano con i kalashnikov sulla folla inerme, che le strade pullulano di cadaveri ammassati a pile, che negli ospedali i medici non riescono a gestire il continuo afflus - facebook.com facebook

IMPORTANTE! Scoperte fosse comuni in #Iran. Scoperte sepolture di massa dei corpi in diversi cimiteri del paese. I cadaveri ammassati nelle fosse comuni dei cimiteri sia per mancanza di spazio che per nascondere il vero numero dei morti. Corpi accumulati x.com