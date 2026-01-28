Iran convoca l’ambasciatore italiano Amedei | Parole di Tajani su pasdaran sono irresponsabili

Il governo iraniano ha convocato l’ambasciatore italiano Amedei per protestare contro le dichiarazioni del vicepremier Tajani sulle Guardie rivoluzionarie. Teheran ha definito le sue parole irresponsabili, puntando il dito contro le affermazioni che hanno sollevato tensione tra i due paesi. La situazione si fa calda dopo che Tajani aveva espresso opinioni che l’Iran non ha preso bene.

Teheran ha infatti convocato l’ambasciatore italiano, Paola Amedei, al ministero degli Esteri per discutere di queste affermazioni, come riporta il Teheran Times. Poco dopo, anche la Farnesina ha confermato la convocazione, spiegando che la richiesta è giunta da Ali Reza Yousefi, e direttore generale per l’Europa occidentale. Yousefi ha definito quelle di Tajani “dichiarazioni irresponsabili” e ha messo in guardia l’ambasciatrice sulle “conseguenze dannose” in caso di inserimento delle Guardie Rivoluzionarie nella lista Ue delle organizzazioni terroristiche. Inoltre, il direttore ha esortato l’Italia a rivedere quelli che ha definito “approcci sconsiderati” nei confronti dello Stato islamico, come riferito da Iran International. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

L’Italia ha espresso la sua posizione riguardo alla richiesta di includere i Pasdaran nella lista Ue dei gruppi terroristici.

