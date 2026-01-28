Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 28 gennaio – con la soap turca Io sono Farah. Nella puntata odierna, con la scusa di rifarle il guardaroba, Rahsan porta Farah in un negozio. Una volta nei camerini, Rahsan offre a Farah denaro e gioielli per fuggire e uscire per sempre dalla vita di Behnam. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Io sono Farah 2, replica puntata del 28 gennaio in streaming | Video Mediaset

Approfondimenti su Io sono Farah

Oggi, lunedì 5 gennaio, torna in streaming la puntata di

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

IO SONO FARAH FINO AL 2 GENNAIO: FARAH NASCOSTA SCOPRE CHE ALIGALIP HA UCCISO LA FAMIGLIA DI TAHIR

Ultime notizie su Io sono Farah

Argomenti discussi: Io sono Farah 2, le trame dal 26 al 30 gennaio: Behnam uccide Tahir?; Io sono Farah, le anticipazioni dal 26 al 30 gennaio 2026; Io Sono Farah, cancellata la puntata in prima serata del 27 gennaio: i motivi dello stop; Io sono Farah, le anticipazioni delle puntate del 20 gennaio.

Io sono Farah, anticipazioni settimana dal 2 al 6 febbraioIo sono Farah, anticipazioni della settimana dal 2 al 6 febbraio della serie turca in onda tutta la settimana. tvserial.it

Io sono Farah, anticipazioni 2-6 febbraio 2026: Tahir precipita e Farah tenta il tutto per tutto contro BehnamNelle puntate di Io sono Farah in onda su Canale 5 dal 2 al 6 febbraio 2026 si entra nella fase più esplosiva della stagione. Credo che, secondo me, il punto di svolta sia la presunta ... ilmessaggero.it

«Ho sempre fatto tutto per proteggere mio figlio. » Questa frase riassume bene il cuore di "Io sono Farah", la serie turca che sta conquistando Canale 5 con la seconda stagione. Nuovi episodi, trasmessi dal 2 al 6 febbraio, portano avanti una trama carica di te - facebook.com facebook

Io Sono Farah, anticipazioni drammatiche: Farah prova a togliersi la vita x.com