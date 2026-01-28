Io non scendo – Radici di pensiero

Alla Biblioteca Civica di Verona, prosegue la rassegna “Io non scendo”, un ciclo di incontri che mette al centro la lotta delle donne, il pensiero critico e la voglia di cambiare. Oggi si sono confrontate molte persone su temi caldi e attuali, con testimonianze e approfondimenti che vogliono spingere a riflettere e a agire.

Prosegue alla Biblioteca Civica di Verona la rassegna "Io non scendo", ciclo di incontri dedicati alla forza delle donne, al pensiero critico e all'impegno per l'uguaglianza di genere. Giovedì 29 gennaio, dalle 18.00 alle 19.00, nella Protomoteca, si terrà il secondo appuntamento, dal titolo "Radici di pensiero". La rassegna nasce a partire dal libro "Io Non Scendo. Donne che salgono sugli alberi e guardano lontano" di Laura Leonelli, che raccoglie oltre cento scatti storici di donne arrampicate sugli alberi: immagini potenti, simbolo di disobbedienza, libertà ed emancipazione. L'albero diventa metafora di crescita e aspirazione, dalle radici alle chiome, verso nuovi orizzonti.

