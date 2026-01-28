Invito a teatro tra attualità e leggerezza

La stagione teatrale al Vittoria di Ponte in Valtellina parte con la 26ª edizione. Gli spettacoli sono pronti a partire e gli spettatori stanno già acquistando i biglietti. La direzione si aspetta un pubblico numeroso e curioso di scoprire cosa riserva questa nuova stagione, tra eventi di attualità e momenti di leggerezza.

(Sondrio) Giunta alla 26ª edizione, al Vittoria di Ponte in Valtellina è pronta a partire la nuova stagione teatrale. In cartellone sei spettacoli che senz’altro non mancheranno di divertire e regalare qualche ora di svago agli spettatori. Si comincia sabato con la commedia brillante "R.S.A Your last days.?" scritta e diretta da Battista Pasina e portata in scena della compagnia "Ernesto Croci" di Morbegno. Dedicata ai più giovani, il 13 febbraio, alle porte del carnevale, "L’acqua miracolosa", ispirata a una fiaba dei fratelli Grimm, con la compagnia di burattinai Zanubrio. Alla vigilia della giornata della donna, sabato 7 marzo toccherà a "Solo gli sfigati lavorano la domenica" prodotto dai Teatri soffiati, un racconto tutto al femminile sulle diseguaglianze di genere nel mondo del lavoro e non solo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

