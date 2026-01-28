Invito a teatro tra attualità e leggerezza
La stagione teatrale al Vittoria di Ponte in Valtellina parte con la 26ª edizione. Gli spettacoli sono pronti a partire e gli spettatori stanno già acquistando i biglietti. La direzione si aspetta un pubblico numeroso e curioso di scoprire cosa riserva questa nuova stagione, tra eventi di attualità e momenti di leggerezza.
(Sondrio) Giunta alla 26ª edizione, al Vittoria di Ponte in Valtellina è pronta a partire la nuova stagione teatrale. In cartellone sei spettacoli che senz’altro non mancheranno di divertire e regalare qualche ora di svago agli spettatori. Si comincia sabato con la commedia brillante "R.S.A Your last days.?" scritta e diretta da Battista Pasina e portata in scena della compagnia "Ernesto Croci" di Morbegno. Dedicata ai più giovani, il 13 febbraio, alle porte del carnevale, "L’acqua miracolosa", ispirata a una fiaba dei fratelli Grimm, con la compagnia di burattinai Zanubrio. Alla vigilia della giornata della donna, sabato 7 marzo toccherà a "Solo gli sfigati lavorano la domenica" prodotto dai Teatri soffiati, un racconto tutto al femminile sulle diseguaglianze di genere nel mondo del lavoro e non solo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Approfondimenti su Vittoria Ponte
La leggerezza senza tempo de "Il barbiere di Siviglia", in scena al Teatro Galli
L’attualità di Verdi non risiede nella celebrazione, ma nella resistenza del suo teatro: così continua a parlarci oggi
Giuseppe Verdi rappresenta un punto di riferimento nella storia della musica, il cui teatro continua a parlare al nostro tempo.
Palermo Show 2025: “Io sono energia” tra musica, comicità e attualità
Ultime notizie su Vittoria Ponte
Argomenti discussi: Invito a teatro tra attualità e leggerezza; rassegna teatrosei 2026: domenica 25 gennaio al teatro san lazzaro ti ucciderò fino a farti morire; Il coraggio che non fa rumore arriva a teatro; ‘Piano piano’ è un invito a pensare al tempo. Prossimi appuntamenti a teatro per le scuole.
Graziano Melano: Ma che bogianen con il teatro per i ragazzi ho fatto 12 giri del mondoGraziano Melano è un uomo di mondo, e non alla Totò. È un uomo di mondo, perché è un uomo di teatro. Con il teatro l’ha girato, il mondo. Da Seattle a Bruxelles, da Tashkent a Montréal, dall’Avana a ... torino.repubblica.it
INVITO A TEATRO 30 gennaio, ore 18.00 Al Teatro Del Canovaccio Catania #bookblogger #teachersofinstagram #catania #theatre #capcut - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.