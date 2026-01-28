Investito sul marciapiede da un cartellone pubblicitario | scatta il risarcimento danni

Questa mattina a Brindisi un uomo stava passeggiando sul marciapiede quando un cartellone pubblicitario si è staccato e lo ha travolto. La vittima si è fatta male ed è finita in ospedale. Ora cerca un risarcimento per i danni subiti.

I sostegni, già arrugginiti, cedettero a causa del forte vento e il malcapitato rimase schiacciato e riportò diverse conseguenze. In sede civile, il proprietario della pubblicità condannato all'indennizzo BRINDISI - Stava camminando su di un marciapiede quando è stato “investito” - o, meglio, travolto - da un cartellone pubblicitario. A distanza di sei anni, il tribunale civile di Brindisi si esprime sulla vicenda: scatta il risarcimento danni nei confronti del malcapitato, da parte di chi era proprietario del tabellone. Il motivo? Non curò adeguatamente la manutenzione, laddove i sostegni si presentavano arrugginiti.🔗 Leggi su Brindisireport.it

