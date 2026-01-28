Investita da un tram in centro a Milano grave una 53enne | ferita alle gambe

Da fanpage.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di 53 anni è stata investita da un tram in corso di Porta Vigentina, nel cuore del centro di Milano. La donna è rimasta ferita alle gambe e ora si trova in ospedale. Sul posto sono arrivati i soccorsi, che stanno tentando di stabilizzarla. La polizia ha chiuso temporaneamente la strada per le indagini.

Una donna di 53 anni è stata investita da un tram in corso di Porta Vigentina, nel pieno centro di Milano. La 53enne è stata trasportata all'ospedale San Carlo con diversi traumi alle gambe.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Milano Tram

Milano, donna di 48 anni investita da auto in retromarcia: è grave a Niguarda

Una donna di 48 anni è rimasta gravemente ferita a Milano, questa sera, dopo essere stata investita da un'auto in retromarcia in via Carlo D'Adda, nella zona Nord della città.

Incidente a Milano, donna investita in retromarcia dall'auto da cui era appena scesa: è grave

Nella serata di martedì 16 dicembre a Milano si è verificato un grave incidente in cui una donna di 48 anni è stata investita da un’auto da cui era appena scesa mentre effettuava una retromarcia.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Milano Tram

Argomenti discussi: Parla il tassista che ha vinto il ricorso contro Città 30: Non ho motivo per festeggiare, mi aspetto un confronto costruttivo; Il programma del Giorno della Memoria a Torino: gli eventi iniziano già lunedì 19 gennaio e proseguono a febbraio.

investita da un tramInvestita da un tram in centro a Milano, grave una 53enne: ferita alle gambeNel corso della giornata di oggi, mercoledì 28 gennaio, una donna di 53 anni è stata investita da un tram in corso di Porta Vigentina, nel pieno centro di Milano. Stando a quanto riportato, la 53enne ... fanpage.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.