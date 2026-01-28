Investita da un tram in centro a Milano grave una 53enne | ferita alle gambe

Una donna di 53 anni è stata investita da un tram in corso di Porta Vigentina, nel cuore del centro di Milano. La donna è rimasta ferita alle gambe e ora si trova in ospedale. Sul posto sono arrivati i soccorsi, che stanno tentando di stabilizzarla. La polizia ha chiuso temporaneamente la strada per le indagini.

Una donna di 53 anni è stata investita da un tram in corso di Porta Vigentina, nel pieno centro di Milano. La 53enne è stata trasportata all'ospedale San Carlo con diversi traumi alle gambe.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Milano Tram Milano, donna di 48 anni investita da auto in retromarcia: è grave a Niguarda Una donna di 48 anni è rimasta gravemente ferita a Milano, questa sera, dopo essere stata investita da un'auto in retromarcia in via Carlo D'Adda, nella zona Nord della città. Incidente a Milano, donna investita in retromarcia dall'auto da cui era appena scesa: è grave Nella serata di martedì 16 dicembre a Milano si è verificato un grave incidente in cui una donna di 48 anni è stata investita da un’auto da cui era appena scesa mentre effettuava una retromarcia. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Milano Tram Argomenti discussi: Parla il tassista che ha vinto il ricorso contro Città 30: Non ho motivo per festeggiare, mi aspetto un confronto costruttivo; Il programma del Giorno della Memoria a Torino: gli eventi iniziano già lunedì 19 gennaio e proseguono a febbraio. Investita da un tram in centro a Milano, grave una 53enne: ferita alle gambeNel corso della giornata di oggi, mercoledì 28 gennaio, una donna di 53 anni è stata investita da un tram in corso di Porta Vigentina, nel pieno centro di Milano. Stando a quanto riportato, la 53enne ... fanpage.it Nuovi carri di soccorso per i tram di Roma Atac ha formalizzato l’acquisto di nuovi mezzi di soccorso destinati alla rete tranviaria, pensati per il recupero dei tram CAF Urbos in caso di guasto. Il primo lotto prevede due carri traino per un valore complessivo di - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.