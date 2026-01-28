Intrighi appalti e 007 Le 48 ore chiave che decisero l’affare delle mascherine

Le ultime 48 ore hanno cambiato il destino delle mascherine. Giovanni Buini, durante una riunione in commissione Covid, ha confermato che in quei due giorni un’azione dei Servizi segreti ha rivoluzionato le commesse e l’intera vicenda. Un blitz nascosto, intrighi e appalti su cui si sono concentrati molti occhi.

Giovanni Buini conferma gli scoop della «Verità» in commissione Covid: in due giorni un blitz dei Servizi cambiò la storia delle commesse. In commissione Covid l'imprenditore umbro Giovanni Buini ha confermato le sue accuse nei confronti degli avvocati «grillini» Gianluca Esposito e Luca Di Donna. E la deputata di Fdi Alice Buonguerrieri, durante l'audizione, ha chiosato: «La Procura di Roma ritiene che questi fatti non siano penalmente rilevanti, noi però presidente ( Marco Lisei, ndr) li riteniamo fatti gravi che comprovano che mentre gli italiani morivano c'erano spregiudicati che facevano affari ai danni dello Stato». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Intrighi, appalti e 007. Le 48 ore chiave che decisero l'affare delle mascherine

