Intitolazione a Stefano Foresi C’è l’accordo

La maggioranza ha deciso di intitolare il Mercato del Piano a Stefano Foresi. All'inizio, ha respinto la mozione del Partito Democratico, ma poi ha sospeso la decisione e ha avviato incontri di mediazione tra i gruppi e con il sindaco. Alla fine, si è trovato un accordo per dedicare ufficialmente il luogo all’ex assessore e presidente di circoscrizione.

Intitolazione del Mercato del Piano all'ex assessore e presidente di circoscrizione Stefano Foresi, la maggioranza inizialmente dà mandato di bocciare la mozione presentata dal Partito Democratico; poi la sospensione e i tentativi di mediazione tra i gruppi e con il sindaco. Alla fine mozione corretta da un emendamento e approvata all'unanimità: "Decideremo cosa intitolargli. Lo stesso sindaco, a luglio scorso, aveva detto che avrebbe scelto tra il Mercato del Piano e il Centro H agli Archi. Tutti vogliamo intitolare qualcosa a questo grande uomo" ha detto il presidente del Consiglio comunale, Simone Pizzi prima che la seduta fosse interrotta per trovare un accordo.

