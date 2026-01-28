Interruzione del rapporto di lavoro per Santamaria continua la ‘battaglia’ di Fioravante Bosco

Fioravante Bosco annuncia l’interruzione del suo rapporto di lavoro con Santamaria. L’ex segretario della Uil di Benevento e attuale Comandante del Corpo di Polizia municipale ha scritto una nota ufficiale, confermando la fine della collaborazione e annunciando di aver richiesto chiarimenti al dottore. La notizia arriva in un momento di tensione tra i due, con Bosco che continua la sua battaglia personale.

Tempo di lettura: 4 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Fioravante Bosco. Ancora una volta Fioravante BOSCO, ex-segretario generale della Uil di Benevento, nonché Comandante del Corpo di Polizia municipale di Benevento sino al 31012024, ha richiesto espressamente al dott. Riccardo Feola, Segretario generale del Comune di Benevento, quale Autorità Anticorruzione, di interrompere il rapporto di lavoro instauratosi col dirigente esterno Gennaro Santamaria sia per il superamento dei 5 (cinque) anni di durata che per la mancanza del requisito che lo stesso incarico rispondesse alla "impossibilità di rispondere a esigenze eccezionali che non possono essere soddisfatte con il personale interno ".

