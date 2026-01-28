Inter U23 il nuovo colpo è Igor Amerighi | Sogno che si avvera | il mio idolo è Dumfries

L’Inter ha ufficializzato l’arrivo di Igor Amerighi, giovane promessa che si unisce alla squadra U23. Amerighi, che ha dichiarato di sognare in grande e di considerare Dumfries il suo idolo, si prepara a iniziare la sua avventura con il club nerazzurro. Si tratta di un nuovo investimento per il settore giovanile, con il giocatore che si dice entusiasta di questa opportunità.

Igor Amerighi. L’ Inter ha ufficializzato l’arrivo di Igor Amerighi, giovane talento che andrà a rinforzare l’ Inter U23. Il calciatore ha espresso tutta la sua emozione ai canali ufficiali nerazzurri, sottolineando l’importanza di questa esperienza: “ Per me è un passo importantissimo, un sogno che si avvera perché l’Inter è una delle società più grandi d’Europa. Voglio dare del mio meglio, mettermi in gioco e non vedo l’ora di iniziare gli allenamenti per crescere giorno dopo giorno dentro e fuori dal campo “. Amerighi ha anche parlato delle proprie caratteristiche tecniche, evidenziando il suo stile di gioco aggressivo e propositivo: “ La corsa, l’attacco alla porta e il colpo di testa sono tra le cose che mi piacciono di più.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

