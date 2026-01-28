Inter spunta Diaby | contatti avviati per il colpo a sorpresa in attacco
L’Inter ha iniziato a muoversi concretamente per Moussa Diaby. La società ha avviato i primi contatti con l’Al-Ittihad, puntando a portarlo in nerazzurro prima della fine del mercato. La trattativa è tutta da seguire, ma il club sembra deciso a sorprendere i tifosi con un acquisto inaspettato.
L’Inter rompe gli indugi sul mercato e apre a uno scenario inatteso. In vista della fase decisiva della stagione, il club nerazzurro ha avviato i contatti per Moussa Diaby, esterno offensivo francese oggi all’Al-Ittihad, individuato come possibile colpo a sorpresa per rafforzare la rosa a disposizione di Cristian Chivu. Un profilo cercato per cambiare passo. La dirigenza di Viale della Liberazione sta valutando l’innesto di un giocatore capace di saltare l’uomo, creare superiorità numerica e allungare le difese avversarie, caratteristiche che negli ultimi mesi sono state individuate come prioritarie. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
