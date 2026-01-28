La trattativa per il trasferimento di Brooke Norton-Cuffy si fa più complicata. La Premier League spinge forte per portarlo via dal Genoa, mettendo in forse il suo rinnovo in Serie A. Il giovane terzino inglese, arrivato a giugno e cresciuto con De Rossi, potrebbe già lasciare il campionato italiano prima della scadenza di inizio febbraio. La corsa si fa più incerta, mentre il suo futuro si gioca tra Italia e Inghilterra.

Il futuro di Brooke Norton-Cuffy potrebbe allontanarsi dalla Serie A già prima del 2 febbraio. Il terzino inglese classe 2004, arrivato in estate al Genoa e cresciuto rapidamente sotto la guida di Daniele De Rossi, è diventato uno dei profili più ambiti del mercato europeo, con la Premier League pronta a fare sul serio. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l’ Everton ha rotto gli indugi per riportare il giocatore in patria, trovando però una concorrenza interna altrettanto determinata. Accanto ai Toffees, infatti, Newcastle United e West Ham United seguono da vicino l’evolversi della situazione, pronti a inserirsi se le condizioni economiche lo consentiranno. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter, si complica la pista Norton-Cuffy: la Premier spinge e la Serie A rischia il sorpasso

Approfondimenti su Norton Cuffy Premier

L'Inter monitora con interesse Norton-Cuffy per rinforzare la fascia destra, in un contesto di calciomercato in fermento.

Recenti sviluppi suggeriscono che l'interesse della Juventus per Ethan Norton-Cuffy potrebbe incontrare una nuova insidia, con una squadra della Premier League che si è fatta avanti.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Norton Cuffy Premier

Argomenti discussi: Inter, la qualificazione diretta agli ottavi si complica e una vittoria a Dortmund potrebbe non bastare; Le notti europee dell’Inter sono un ricordo, terzo ko di fila in Champions; Inter-Arsenal 1-3, Chivu ko a San Siro. La classifica di Champions aggiornata; Si complica l'avventura di Pavard al Marsiglia: nelle ultime settimane tante critiche dalla Francia, può tornare all'Inter in estate?.

Champions League, Inter e Napoli si complicano la vitaNiente riscatto per Inter e Napoli in Champions League, i rispettivi obiettivi di qualificazione sono rimandati all'ultimo turno della prima fase. Non senza rischi per ... panorama.it

Inter e Napoli, delusione Champions: la situazione si complicaDopo i punti persi da Inter e Napoli, la situazione dei due club italiani in Champions League si è complicata parecchio. newsmondo.it

La #Juventus non molla Norton- #Cuffy: proposto al Genoa un prestito con obbligo di riscatto in caso di qualificazione alla prossima Champions League. [ @DiMarzio] x.com

FLASH - Genoa, accordo per l’acquisto di Amorim! E occhio al futuro di Norton-Cuffy https://h7.cl/1nDHw - facebook.com facebook