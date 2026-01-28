Inter qualificata agli ottavi se… | Ecco la combinazione

Dopo la sconfitta interna contro l’Arsenal, l’Inter si trova al 14° posto nel girone di Champions League. La qualificazione agli ottavi resta complicata: per passare il turno, i nerazzurri devono vincere le prossime partite e sperare in risultati favorevoli dagli altri incontri. La squadra di Inzaghi si gioca tutto nelle ultime uscite, con il morale sotto pressione e una classifica che si fa sempre più difficile.

Inter qualificata agli ottavi se. Dopo la sconfitta interna contro l’Arsenal, l’Inter si trova oggi al 14° posto nella classifica del maxi-girone di UEFA Champions League. Una posizione che, allo stato attuale, garantirebbe ai nerazzurri l’accesso ai playoff, ma che tiene ancora aperta – seppur in modo molto flebile – la porta della qualificazione diretta agli ottavi di finale. La speranza di rientrare tra le prime otto esiste, ma è legata a un vero e proprio incastro di risultati. L’Inter deve innanzitutto fare il proprio dovere vincendo l’ultima partita sul campo del Borussia Dortmund. Dopodiché, servirà una combinazione favorevole di almeno cinque risultati negativi per le dirette concorrenti.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

La Roma si qualifica direttamente agli ottavi di Europa League se, in combinazione con i risultati delle altre squadre, ottiene un risultato positivo nella sfida contro il Panathinaikos, in programma il 29 gennaio ad Atene.

La Juventus si avvicina all'ultima giornata di Champions League con la qualificazione ai playoff già assicurata.

