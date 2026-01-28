Inter in apprensione per Barella | stop muscolare il mirino è sul big match con la Juventus

L’Inter rischia di perdere Nicolò Barella per il big match di domenica prossima a San Siro contro la Juventus. Il centrocampista nerazzurro si è fermato con un problema muscolare alla vigilia della partita di Champions contro il Borussia Dortmund. Lo staff medico sta valutando i tempi di recupero, ma al momento Barella non sarà in campo contro i tedeschi e potrebbe anche saltare la sfida contro i bianconeri.

L’ Inter perde Nicolò Barella nel momento più delicato del calendario: il centrocampista nerazzurro si è fermato per un problema muscolare alla vigilia della sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund e non sarà a disposizione per l’ultima gara del girone, mentre lo staff medico valuta un percorso di recupero che guarda già al big match contro la Juventus del 15 febbraio a San Siro. L’allarme è scattato nelle ore precedenti alla partita europea e ha trovato conferma dopo gli accertamenti clinici. La notizia pesa sulla gestione delle prossime settimane, tra campionato e coppa, ma senza trasformarsi in emergenza.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Approfondimenti su Inter Juventus

L’Inter comunica che Nicolò Barella non prenderà parte alla trasferta in Germania a causa di un affaticamento muscolare.

Ultime notizie su Inter Juventus

Argomenti discussi: Inter, giallo sul malore di Chivu: cosa è successo prima della diretta tv; Allenamento speciale sulla Montagnetta: identità, inclusione e futuro; Infortunio Neres, il Napoli è in apprensione: due i possibili scenari; Udinese, le sensazioni sullo stop di Piotrowski in attesa degli esami. Quando torna Zaniolo.

Momenti di apprensione a Milano, in via Plana, dove uno stabile residenziale è stato evacuato in via precauzionale a seguito di un incendio scoppiato all’interno di un negozio di biciclette elettriche situato al piano terra. L’allarme è scattato intorno alle 12.30, q - facebook.com facebook

Apprensione per #MirceaLucescu,, ricoverato a Bucarest con febbre alta e problemi al cuore.Era stato sulla panchina dell’ @Inter,e precedentemente su quella del #Pisa.C’era nel 3-6 del 1990, ultima volta dei toscani nella Milano interista.Non mollare vecchi x.com