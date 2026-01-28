Inter Chivu tra diffidati e assenze | le scelte per Dortmund passano dal centrocampo
Questa sera l’Inter sfida il Borussia Dortmund in una partita decisiva di Champions League. Chivu deve decidere come gestire i diffidati e le assenze importanti, mentre il centrocampo diventa il punto focale delle scelte di formazione. La sfida si gioca al Signal Iduna Park e può pesare molto sul cammino europeo dei nerazzurri.
L’ Inter affronta questa sera il Borussia Dortmund al Signal Iduna Park in una sfida europea che pesa sul presente e sul futuro del cammino in Champions League, e Cristian Chivu è chiamato a sciogliere nodi delicati tra gestione dei diffidati e assenze pesanti. Alla vigilia del match, la priorità è schierare il miglior undici possibile senza perdere di vista il rischio disciplinare che potrebbe incidere sul prossimo turno, tra playoff o un eventuale – e complesso – accesso diretto agli ottavi. La partita impone scelte nette. E Chivu sembra orientato ad assumersi responsabilità chiare, anche a costo di convivere con qualche rischio. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
