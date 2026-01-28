Inter & C tutte assieme disordinatamente

#Inter-C Inter e le altre grandi si sono mosse senza schemi, tutte insieme, tutte disordinate, per cercare di assicurarsi un posto al tavolo del G8. La corsa è aperta, e nel frattempo la Champions resta lontana, almeno fino al 10 marzo, lasciando spazio a una bagarre tra Arsenal, Bayern, Real Madrid e Liverpool. La finestra si chiude con le squadre che rischiano di finire nei playoff, con uno sgabello più o meno comodo: entrare tra i primi 16 permette di evitare trasferte complicate e avversari scelti a sorte tra il 17esimo e il

Vincenzo Italiano si prepara alla sfida tra Fiorentina e Inter in Supercoppa, dichiarando con determinazione di essere la “bestia nera” per le grandi del calcio italiano.

