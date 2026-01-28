Intelligenza artificiale in sanità | al via il master Lefebvre Giuffrè diretto da Pasquale Mautone
Il 16 e 23 aprile parte un corso online su intelligenza artificiale e sanità, organizzato dalla casa editrice Lefebvre Giuffrè. Il master, diretto da Pasquale Mautone, si rivolge a professionisti e operatori del settore che vogliono capire come usare le nuove tecnologie per migliorare i servizi sanitari. La formazione dura due giornate e si concentra sulle applicazioni pratiche dell’intelligenza artificiale in ambito medico.
Il 16 e 23 aprile prenderà il via il corso avanzato “Intelligenza artificiale e sanità”, organizzato da Lefebvre Giuffrè in modalità online. Il percorso di otto ore, dalle 15:00 alle 19:00, è pensato per supportare professionisti legali, clinici e manager sanitari nell’affrontare rischi, responsabilità e governance legati all’uso dell’IA in ambito sanitario. La direzione scientifica è affidata all’ avvocato Pasquale Mautone, giurista esperto di diritto sanitario e consulente della Regione Emilia-Romagna. Mautone guiderà i partecipanti nell’analisi delle implicazioni legali e operative dell’uso dell’IA in contesti clinici e organizzativi.🔗 Leggi su Ildenaro.it
