Intelligenza artificiale in sanità | al via il master Lefebvre Giuffrè diretto da Pasquale Mautone

Il 16 e 23 aprile parte un corso online su intelligenza artificiale e sanità, organizzato dalla casa editrice Lefebvre Giuffrè. Il master, diretto da Pasquale Mautone, si rivolge a professionisti e operatori del settore che vogliono capire come usare le nuove tecnologie per migliorare i servizi sanitari. La formazione dura due giornate e si concentra sulle applicazioni pratiche dell’intelligenza artificiale in ambito medico.

Il 16 e 23 aprile prenderà il via il corso avanzato “Intelligenza artificiale e sanità”, organizzato da Lefebvre Giuffrè in modalità online. Il percorso di otto ore, dalle 15:00 alle 19:00, è pensato per supportare professionisti legali, clinici e manager sanitari nell’affrontare rischi, responsabilità e governance legati all’uso dell’IA in ambito sanitario. La direzione scientifica è affidata all’ avvocato Pasquale Mautone, giurista esperto di diritto sanitario e consulente della Regione Emilia-Romagna. Mautone guiderà i partecipanti nell’analisi delle implicazioni legali e operative dell’uso dell’IA in contesti clinici e organizzativi.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondimenti su Intelligenza Artificiale

In Umbria, nasce il primo centro regionale per l'intelligenza artificiale dedicato alla sanità.

L'intelligenza artificiale sta rivoluzionando il settore sanitario.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Intelligenza Artificiale

Argomenti discussi: AI Act e Legge 132/2025: cosa cambia per l’IA in sanità e per i dati clinici; Transizione digitale e Intelligenza Artificiale in sanità; La sanità toscana sperimenta l’intelligenza artificiale, con cento medici; L'intelligenza artificiale nella sanità: diagnosi, terapie, cadute dai letti. I medici: Ci ha cambiato la vita, ma non sostituirà mai il rapporto con il paziente.

Sanità, l'assessore Riboldi accelera sull'attivazione dell'intelligenza artificiale nel nuovo Cup regionale«Non stiamo rincorrendo un problema, - spiega Riboldi – ma stiamo investendo in tecnologia per offrire ai piemontesi un servizio sanitario più efficiente, moderno e affidabile» ... lanuovaprovincia.it

L'intelligenza artificiale nella sanità: diagnosi, terapie, cadute dai letti. I medici: «Ci ha cambiato la vita, ma non sostituirà mai il rapporto con il paziente»L'I.A. sta facilitando sempre di più il lavoro negli ospedali, ma anche negli ambulatori di base. Diagnosi più precise e senza l’errore umano ... bergamo.corriere.it

Lefebvre Giuffrè | Milan - facebook.com facebook