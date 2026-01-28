Inquisizione rossa in cattedra la denuncia di un padre | voti giù e processo in classe allo studente cattolico

La scuola romana non trova pace. Al liceo Giulio Cesare, un padre denuncia che, tra voti in calo e un “processo” in classe, suo figlio cattolico si sente sotto pressione. La situazione diventa ancora più complicata dopo le recenti occupazioni e le liste inquietanti trovate nei bagni dell’istituto. La tensione tra studenti e insegnanti sale, e il caso diventa un nuovo capitolo nel clima di confusione che si respira in questa scuola storica di Roma.

Non c'è pace per il liceo classico Giulio Cesare di Roma. Dopo le occupazioni ideologiche e le inquietanti liste degli "stupri" apparse nei bagni, lo storico istituto della "sinistra radical chic" capitolina finisce di nuovo al centro di un caso scabroso. Questa volta il nemico da abbattere tra i banchi non è il credo politico asservito all'ideologismo di collettivi e attivisti e la preda da centrare nel mirino non è una compagna di scuola di cui abusare per spuntare l'elenco, ma la fede religiosa. Già, perché a quanto denuncia Il tempo in edicola oggi, uno studente sarebbe stato chiamato da uno dei suoi professori a rendere conto del proprio credo cattolico.

