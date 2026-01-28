Innovazione | dall' Università nuovi sistemi digitali per la promozione del territorio
L’Università di Pisa ha messo a punto nuovi sistemi digitali per promuovere il territorio. Si tratta di strumenti per la segnaletica urbana, l’informazione turistica e la programmazione culturale. Questi sistemi aiutano le amministrazioni locali a rendere più accessibili e visibili le attrazioni della città, offrendo ai turisti e ai cittadini informazioni aggiornate in modo semplice e immediato. La novità arriva proprio mentre le città cercano alternative più moderne e efficaci per valorizzare il patrimonio locale.
Dalla nuova segnaletica interattiva al progetto Pisa 365: l’Ateneo mette in relazione spazio urbano, eventi e informazione Sistemi digitali di segnaletica urbana, informazione turistica e programmazione culturale: dall’Università di Pisa arriva un supporto tecnologico concreto alle politiche di promozione del territorio cittadino. L’impegno dell’Ateneo si muove su due fronti strettamente collegati: da un lato la realizzazione dell’infrastruttura digitale che accompagna la nuova segnaletica turistica del Comune di Pisa, dall’altro la partecipazione al protocollo d’intesa Pisa 365, la rete istituzionale che punta a coordinare e valorizzare l’offerta culturale di Pisa durante tutto l’anno.🔗 Leggi su Pisatoday.it
