Innovazione | dall' Università nuovi sistemi digitali per la promozione del territorio

L’Università di Pisa ha messo a punto nuovi sistemi digitali per promuovere il territorio. Si tratta di strumenti per la segnaletica urbana, l’informazione turistica e la programmazione culturale. Questi sistemi aiutano le amministrazioni locali a rendere più accessibili e visibili le attrazioni della città, offrendo ai turisti e ai cittadini informazioni aggiornate in modo semplice e immediato. La novità arriva proprio mentre le città cercano alternative più moderne e efficaci per valorizzare il patrimonio locale.

