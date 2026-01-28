Infortunio Barella non convocato per Dortmund | quando torna e quante partite salta rischia la Juve

In casa Inter si respira un'aria tesa dopo l’infortunio di Barella. Il centrocampista nerazzurro non partirà con la squadra per la trasferta di Dortmund e rischia di saltare anche alcune partite importanti, tra cui il match con la Juventus. I tempi di recupero non sono ancora definiti, e i tifosi si chiedono se tornerà in tempo per le sfide più complicate.

L'Inter perde Barella per infortunio, non convocato per il Borussia Dortmund: quando torna il centrocampista nerazzurro e quante partite salta, rischia il big match con la Juventus. Barella infortunato, esito esami Inter: quali partite salta e la situazione in vista della JuveNicolò Barella, arriva il responso sull'infortunio. Il centrocampista dell' Inter sta facendo i conti con un acciacco che, innanzitutto, lo costringerà a saltare la sfida di stasera in casa del Boruss ... Quando torna Barella? Il centrocampista dell'Inter out col Borussia DortmundBarella è stato costretto ad abbandonare l'allenamento alla vigilia della sfida contro il Borussia Dortmund a causa di un affaticamento muscolare. Il centrocampista italiano non è stato convocato per ... #Inter, infortunio per #Barella: risentimento al muscolo psoas della coscia destra

