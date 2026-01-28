L’Inter dovrà fare a meno di Nicolò Barella per alcune partite. Il centrocampista si è infortunato durante l’allenamento, accusando un problema muscolare alla coscia destra. I medici hanno confermato che il giocatore resterà fuori dal campo per alcune settimane, perdendo così diverse sfide importanti. La squadra ora cerca di capire come riorganizzare il centrocampo senza il suo giocatore più utilizzato.

Inter News 24 Infortunio Barella, il perno del centrocampo nerazzurro si ferma per un problema muscolare alla coscia destra: quante sfide salterà. L’Inter riceve notizie poco rassicuranti dall’infermeria in un momento cruciale della stagione. Nicolò Barella, dinamico centrocampista sardo e polmone della Nazionale italiana, si è sottoposto nella mattinata odierna a una serie di accertamenti clinico-strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami si sono resi necessari dopo il fastidio avvertito dal calciatore, che gli ha impedito di unirsi ai compagni nella spedizione tedesca dove i nerazzurri affronteranno questa sera il Borussia Dortmund. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Infortunio Barella, l’Inter perde il centrocampista più utilizzato: ecco quante partite salterà

Approfondimenti su Barella Infortunio

L'Inter dovrà fare a meno di Calhanoglu a causa di un infortunio al polpaccio, subito durante la partita contro il Napoli.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Barella Infortunio

Argomenti discussi: Infortunio Barella: quando torna e quante partite salta il centrocampista dell’Inter; Barella costretto a saltare il Borussia Dortmund; L'Inter perde i pezzi: Barella non convocato contro il Borussia Dortmund per infortunio; Inter, Barella non parte per Dortmund: affaticamento muscolare per il centrocampista.

Inter, infortunio muscolare per Barella: quante partite può saltareL'Inter a Dortmund, contro il Borussia, tenterà di strappare la qualificazione tra le prime otto nella fase di campionato di Champions League. Per la sfida, Chivu non avrà a disposizione Nicolò Barell ... msn.com

Barella infortunato: l’esito degli esami preoccupa l’Inter, stop in Champions e corsa contro il tempo verso la JuveEsami per Barella: stop in Champions, partite a rischio e obiettivo Juve. La situazione in casa Inter in vista dei prossimi big match. milanosportiva.com

#Inter, infortunio muscolare per #Barella: quante partite può saltare x.com

L’Inter perde Barella per infortunio, non convocato per il Borussia Dortmund: https://fanpa.ge/22oOi - facebook.com facebook