L’Inter ha reso noto l’esito degli esami sul centrocampista Barella, che si è infortunato durante l’allenamento. Dopo le verifiche mediche, si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni e sui tempi di recupero. La sua presenza nelle prossime partite appare ancora in dubbio.

Inter News 24 Infortunio Barella, svolti gli esami clinico-strumentali: ecco quali sono le condizioni del centrocampista. Il comunicato dell’Inter. Arriva il comunicato ufficiale dell’Inter sulle condizioni di Nicolò Barella, costretto a fermarsi ai box per un risentimento muscolare. Il centrocampista nerazzurro si è sottoposto nella mattinata odierna agli accertamenti clinici per chiarire l’entità del problema fisico accusato. Come reso noto dal club, Barella ha effettuato esami clinico-strumentali presso l’ Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esiti hanno evidenziato un lieve risentimento al muscolo psoas della coscia destra, una diagnosi che invita alla prudenza ma che, al momento, non fa pensare a uno stop prolungato. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Infortunio Barella, arriva il comunicato dell’Inter sulle condizioni del centrocampista

L'Inter ha reso noto l'esito degli esami di Nicolò Barella, che si è infortunato durante l'ultima partita.

Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, ha fornito aggiornamenti sulle condizioni di Nicolò Barella in seguito al suo infortunio, durante la conferenza stampa.

