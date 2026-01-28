Influencer e fisco | guadagni record e tasse dimenticate Come funziona il business dei social

Due influencer della provincia di Pisa hanno incassato più di 800mila euro in cinque anni senza versare tasse. La Guardia di Finanza ha scoperto che non hanno presentato le dichiarazioni fiscali, né per le imposte dirette né per l’Iva. La vicenda mette in luce come spesso i social media siano un business che sfugge ai controlli fiscali.

Firenze, 28 gennaio 2026 – L’ultima vicenda finita sotto i riflettori riguarda due influencer della provincia di Pisa che, secondo le indagini della guardia di finanza, avrebbero incassato oltre 800mila euro in cinque anni senza presentare le dichiarazioni fiscali né ai fini delle imposte dirette né dell’Iva. Un giro d’affari ricostruito attraverso l’analisi dei flussi su conti correnti e carte prepagate, alimentati dagli abbonamenti di oltre 90mila follower, con tariffe comprese tra i 4 euro al mese e i 54 euro l’anno. L’episodio ha riacceso l’attenzione su un settore in forte espansione: quello dei digital content creator, influencer e youtuber che trasformano like, visualizzazioni e follower in reddito. 🔗 Leggi su Lanazione.it

La Guardia di finanza di Lodi ha individuato due influencer di OnlyFans che, guadagnando oltre 250.

