Infermiere muore a 30 anni

Teverola piange la perdita di Pasquale Badile, l’infermiere di 30 anni morto dopo aver combattuto duramente contro la leucemia. La comunità si stringe intorno alla famiglia, sconvolta da questa tragedia improvvisa.

Teverola si stringe nel dolore per la prematura scomparsa di Pasquale Badile, venuto a mancare all'età di 30 anni al termine di una difficile lotta contro la leucemia. Negli ultimi mesi aveva affrontato anche un trapianto di midollo osseo, nella speranza di superare la malattia, ma le sue condizioni si sono progressivamente aggravate. Originario di Teverola, Pasquale si era trasferito a Ferrara per motivi di lavoro, dove esercitava la professione di infermiere. Nonostante la distanza, aveva mantenuto un forte legame con il suo paese natale, partecipando attivamente alla vita sociale e associativa del territorio.

