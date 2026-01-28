Infermiere muore a 30 anni

Teverola piange la perdita di Pasquale Badile, l’infermiere di 30 anni morto dopo aver combattuto duramente contro la leucemia. La comunità si stringe intorno alla famiglia, sconvolta da questa tragedia improvvisa.

Teverola si stringe nel dolore per la prematura scomparsa di Pasquale Badile, venuto a mancare all’età di 30 anni al termine di una difficile lotta contro la leucemia. Negli ultimi mesi aveva affrontato anche un trapianto di midollo osseo, nella speranza di superare la malattia, ma le sue condizioni si sono progressivamente aggravate. Originario di Teverola, Pasquale si era trasferito a Ferrara per motivi di lavoro, dove esercitava la professione di infermiere. Nonostante la distanza, aveva mantenuto un forte legame con il suo paese natale, partecipando attivamente alla vita sociale e associativa del territorio.🔗 Leggi su Casertanews.it

Approfondimenti su Pasquale Badile

È scomparso Ciro Pelliccia, storico infermiere dell’ospedale Cardarelli di Napoli.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

SIRENE SPIEGATE PER L’ADDIO AD ALBERTO, OPERATORE DEL SUEM 118 | 30/12/2025

Ultime notizie su Pasquale Badile

Argomenti discussi: ICE in Minnesota, Trump: Ora una piccola de-escalation. Le proteste? Agitatori pagati o malati; Colpito da leucemia, muore a 30 anni: dolore in città.

Infermiera e mamma di due bambini, Cristina muore a 43 anniDomani l'ultimo saluto all'Abbadia di Fiastra, alle 15 ... msn.com

A Minneapolis un uomo disarmato muore sotto l’ICE. Nello stesso tempo, in Italia, la stessa ICE viene accolta come partner di sicurezza per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. A Minneapolis muore Alex Jeffrey Pretti, infermiere di 37 anni, colpito durante un’o - facebook.com facebook