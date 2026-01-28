Indonesia frana a Giava Occidentale | il bilancio sale a 34 morti

Una frana ha colpito Giava Occidentale lo scorso 24 gennaio, causando la morte di 34 persone. I soccorritori continuano a cercare eventuali dispersi tra le macerie, mentre le autorità cercano di capire cosa abbia provocato il disastro. La zona rimane isolata e gli abitanti sono ancora sotto shock per quanto accaduto.

E’ salito a 34 vittime il bilancio della frana avvenuta lo scorso 24 gennaio nella provincia indonesiana di Giava Occidentale. Decine di persone risultato ancora disperse. Lo riferiscono le autorità, citate dai media locali. Le forti piogge hanno provocato la frana che ha travolto il villaggio di Pasirlangu, danneggiando gravemente decine di case e causando lo sfollamento di centinaia di persone. Il numero dei dispersi è attualmente 32, ma le autorità locali temono che la cifra reale possa essere più alta. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Indonesia, frana a Giava Occidentale: il bilancio sale a 34 morti Approfondimenti su Indonesia Frana Indonesia: frana sull’isola di Giava: due morti e 20 dispersi Inondazioni in Indonesia, sale il bilancio: 800 morti e 650 dispersi Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Indonesia Frana Argomenti discussi: Frana in Indonesia, 8 morti e oltre 80 dispersi. Residenti sfollati; Indonesia, frana a Giava: riprendono le operazioni di soccorso; Indonesia: frana a Giava, il bilancio sale ad almeno 17 morti; Frana a Giava, il bilancio sale ad almeno 17 morti in Indonesia. Indonesia, frana a Giava: riprendono le operazioni di soccorsoIndonesia, frana a Giava: riprendono le operazioni di soccorso ... msn.com Indonesia, frana a Giava Occidentale: vittime e dispersiUna frana ha colpito un villaggio nella regione di West Bandung, nella provincia indonesiana di Giava Occidentale. Secondo l’agenzia per la mitigazione dei disastri, si registrano diverse vittime e nu ... tg24.sky.it TASS (TELEGRAM) * REUTERS: «È SALITO A 17 IL BILANCIO DELLE VITTIME DELLA FRANA NELLA PROVINCIA INDONESIANA DI GIAVA OCCIDENTALE» x.com Il cuore della provincia di Giava Occidentale è attualmente teatro di una drammatica operazione di salvataggio a seguito di una colossale frana che ha letteralmente cancellato diversi villaggi rurali Leggi https://www.il-meridiano.it/viaggi/19553-indonesia-trav - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.