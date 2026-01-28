Incipit progetto di letture condivise a Rimessa Fab

Incipit, il progetto di letture condivise a Rimessa Fab, prende vita con l’obiettivo di avvicinare le persone alla letteratura. Si tratta di incontri in cui si legge e si discute insieme, cercando di capire come i libri possano riflettere il presente e immaginare il futuro. L’iniziativa vuole creare uno spazio di confronto aperto, dove tutti possono partecipare e portare le proprie idee. La prima sessione si svolgerà questa settimana, attirando curiosi e appassionati di ogni età.

Incipit è un progetto di lettura condivisa che interroga il rapporto tra letteratura, tempo presente e immaginazione del futuro. L'evento nasce dall'idea che i libri non servano a prevedere ciò che verrà, ma a fornire strumenti linguistici e simbolici per orientarsi nell'incertezza. Paure, progetti, distopie, paranoie: ciò che speriamo o che temiamo, che ci auguriamo e che malediciamo del 2026. Attraverso una selezione libera di testi letterari e saggistici, le partecipanti e i partecipanti sono invitati a prendere in prestito parole altrui per dare forma a sentimenti, intuizioni e visioni che appartengono al presente.🔗 Leggi su Romatoday.it Approfondimenti su Rimessa Fab “L'asta al buio” di Antonio Rezza a Rimessa Fab Rimessa Fab: nuova rassegna musicale ma non solo Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Rimessa Fab Argomenti discussi: Alle origini di un bestseller: Mick Herron racconta la nascita dell'agente Jackson Lamb. Incipit: quale libro scegli?Da Febbraio a Maggio 2026 si svolge la quarta edizione di «Incipit: Quale libro scegli?». La Rassegna, nata quattro anni fa dalla nostra partecipazione al Bando Cultura della Fondazione della Comunità ... ecodibergamo.it Parte «LeggerMente» il progetto di promozione della lettura ad alta voceArezzo, 14 ottobre 2025 – Oggi parte «LeggerMente» il progetto di promozione della lettura ad alta voce. La seconda edizione in programma tra ottobre e novembre, progettata e organizzata ... lanazione.it Rimessa Fab, nuova stagione artistica: programmazione culturale di febbraio e marzo 2026 ift.tt/amJDMdS x.com Se siete a Roma non potete perdervi l’incontro dal vivo con Daniele Ciprì da @rimessa_fab il 2 Febbraio alle 19:30. #ingressogratuito ma su prenotazione visti i pochi posti disponibili. Whatsapp 3493525981 Oppure email [email protected] Rime facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.