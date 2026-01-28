Incidente sul raccordo Salerno-Avellino | coinvolto anche un furgone della Cosmopol traffico in tilt
Stamattina il traffico sul raccordo Salerno-Avellino si è bloccato a causa di un tamponamento tra due mezzi, tra cui un furgone blindato della Cosmopol. L’incidente si è verificato tra lo svincolo di Montoro Sud e il comune di Avellino, creando lunghe code e disagi per chi percorreva la strada. Per ora si conoscono poche dettagli, ma i carabinieri sono sul posto per chiarire l’accaduto.
Code e traffico stamattina: si è verificato un tamponamento che ha coinvolto un furgone blindato della società di vigilanza Cosmopol, come riportano i colleghi di Avellinotoday, lungo il raccordo autostradale Salerno-Avellino, nel tratto compreso tra lo svincolo di Montoro Sud e il comune di.
Incidente sul Raccordo Avellino-Salerno: traffico in tilt e soccorsi in azione
Questa sera si è verificato un incidente sul Raccordo Avellino-Salerno, con conseguenti rallentamenti e disagi al traffico.
Grave incidente nella galleria Monte Pergola: traffico in tilt sul raccordo Avellino-Salerno
Un grave incidente nella galleria Monte Pergola ha provocato pesanti disagi al traffico sul raccordo autostradale Avellino-Salerno, tra i comuni di Serino e Solofra.
