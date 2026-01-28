Questa mattina in Romania un furgone si è scontrato con un autotreno, provocando la morte di sette tifosi del Paok di Salonicco. L’incidente è avvenuto lungo una strada trafficata, e le prime ipotesi puntano a una possibile guida sotto effetto di sostanze stupefacenti da parte dell’autista del furgone. Le autorità stanno ancora indagando, ma nel frattempo si conosce il bilancio tragico e la scena di un incidente che ha scosso la comunità sportiva.

Emergono i primi dettagli che potrebbero indicare una causa all'origine della manovra inspiegabile che il 27 gennaio ha causato un incidente frontale in cui sono morte sette persone. Il fatto è accaduto nella parte occidentale della Romania (vicino al confine con l'Ungheria), nella località di Lugojel. Le vittime erano a bordo di un minivan, si trattava di tifosi della squadra di calcio greca del Paok di Salonicco. Viaggiavano verso il sud della Francia, diretti a Lione, per assistere alla partita contro l'Olympique. Com'è possibile osservare nel video in questa pagina, ripreso da una telecamera a bordo di un autocarro, in una manovra molto strana al termine di un sorpasso (del camion che aveva la telecamera fonte di queste immagini) il furgone ha invaso la corsia opposta, scontrandosi con un autotreno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Incidente furgone in Romania, ipotesi: l'autista forse era drogato

Approfondimenti su Paok Salonicco incidenti

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Paok Salonicco incidenti

Argomenti discussi: Incidente mortale in Romania, emergono le immagini in cui hanno perso la vita un giovane albanese e 6 tifosi greci del PAOK (Video); Tifosi del Paok morti nello scontro frontale col camion a Timisoara, andavano a Lione per l'Europa League; Tragico incidente in Romania, tra le vittime due albanesi; Tragedia in Romania: sette tifosi del Paok perdono la vita in un incidente mentre erano in viaggio verso Lione.

Incidente in Romania, il bus si ribalta: morti 7 tifosi greci. Le immagini della telecameraSette tifosi del Paok Salonicco sono morti in un incidente stradale in Romania mentre andavano in Francia per la partita di Europa League contro il ... affaritaliani.it

Incidente in Romania a bus di tifosi greci: le immagini della telecamera a bordoSette tifosi del Paok Salonicco sono morti in un grave incidente stradale avvenuto nei pressi di Timisoara, in Romania occidentale, mentre erano diretti in Francia per assistere alla partita di Europa ... msn.com

Erbusco, incidente tra auto e furgone: grande spavento per un bambino x.com

Incidente mortale a Scalea. Si costituisce l'autista del furgone che ha investito il 47enne di Grisolia - facebook.com facebook