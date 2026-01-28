Incidente aereo nel Maine Nick Mastrascusa è la quarta vittima identificata | era noto chef e papà di 3 bimbi
Un incidente aereo nel Maine ha causato la morte di quattro persone, tra cui lo chef e padre di tre figli, Nick Mastrascusa. La vittima è stata identificata nelle ultime ore. La tragedia ha scosso la comunità, mentre le autorità continuano a indagare sulle cause dell’incidente.
Identificata la quarta vittima dell’incidente aereo avvenuto il 25 gennaio nel Maine: è lo chef Nick Mastrascusa. L'uomo, 43 anni, lascia moglie e tre figli. Nello schianto sono morte 6 persone.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Nick Mastrascusa
Strage di Crans-Montana, identificata la quarta vittima italiana: chi era la 16enne Chiara Costanzo
È stata identificata la quarta vittima italiana della strage di Crans-Montana: si tratta della 16enne Chiara Costanzo.
Crans-Montana, identificata la quarta vittima italiana: è Chiara Costanzo
A Crans-Montana è stata identificata la quarta vittima italiana dell’incendio al bar Le Constellation: si tratta di Chiara Costanzo.
Ultime notizie su Nick Mastrascusa
Argomenti discussi: Jet privato con otto persone a bordo si schianta nel Maine; Aereo precipita in fase di decollo e si schianta nel Maine: 8 persone a bordo; Stati Uniti, aereo con otto passeggeri si schianta al decollo a Bangor; La moglie del noto avvocato del Texas tra le vittime dell’incidente mortale del jet privato nel Maine.
Incidente aereo nel Maine, Nick Mastrascusa è la quarta vittima identificata: era noto chef e papà di 3 bimbiIdentificata la quarta vittima dell’incidente aereo avvenuto il 25 gennaio nel Maine: è lo chef Nick Mastrascusa ... fanpage.it
Tragico incidente: aereo si schianta poco dopo il decollo. Immagini impressionantiUn incidente aereo si è verificato in queste ore. Un velivolo si è schiantato poco dopo il decollo. Mistero sul bilancio di morti e feriti. newsmondo.it
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.