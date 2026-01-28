Incidente aereo nel Maine Nick Mastrascusa è la quarta vittima identificata | era noto chef e papà di 3 bimbi

Un incidente aereo nel Maine ha causato la morte di quattro persone, tra cui lo chef e padre di tre figli, Nick Mastrascusa. La vittima è stata identificata nelle ultime ore. La tragedia ha scosso la comunità, mentre le autorità continuano a indagare sulle cause dell’incidente.

Identificata la quarta vittima dell'incidente aereo avvenuto il 25 gennaio nel Maine: è lo chef Nick Mastrascusa. L'uomo, 43 anni, lascia moglie e tre figli. Nello schianto sono morte 6 persone.

È stata identificata la quarta vittima italiana della strage di Crans-Montana: si tratta della 16enne Chiara Costanzo.

A Crans-Montana è stata identificata la quarta vittima italiana dell’incendio al bar Le Constellation: si tratta di Chiara Costanzo.

