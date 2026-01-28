Incendio in una lavanderia allarme in viale Adamello Bloccata la strada

Una lavanderia di viale Adamello è andata a fuoco mercoledì sera, creando caos e paura tra i residenti. L’incendio si è sviluppato all’interno di una lavanderia self-service, costringendo le autorità a intervenire subito. La strada è stata chiusa al traffico per permettere alle squadre di emergenza di lavorare in sicurezza. Nessuna persona è rimasta ferita, ma i danni sono ancora da quantificare. La causa dell’incendio è ancora in fase di accertamento.

Momenti di apprensione nella serata di mercoledì 28 gennaio in viale Adamello, dove un incendio divampato all'interno di una lavanderia self-service ha richiesto l'intervento massiccio dei soccorsi. Una donna anziana è stata evacuata dai vigili del fuoco da uno degli appartamenti situati sopra l'esercizio commerciale durante i necessari controlli. L'allarme nel rione di San Giovanni è scattato in serata quando, secondo le prime ricostruzioni, un presunto cortocircuito avrebbe innescato le fiamme all'interno della lavanderia. Immediata la mobilitazione dei soccorsi: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un'autoscala, un'autobotte e un'autopompa serbatoio; proprio l'autoscala è stata posizionata al centro della carreggiata per consentire ai pompieri di raggiungere i piani superiori dell'edificio e verificare le condizioni degli appartamenti sovrastanti l'attività commerciale, mentre le fiamme sono state rapidamente spente.

