Kim Jong Un ha portato la figlia tredicenne, Kim Ju Ae, con sé durante un’esercitazione militare. La ragazza ha assistito al lancio di missili nordcoreani, che hanno colpito i bersagli. Il leader ha voluto mostrare alla figlia l’operato dell’esercito, in un gesto che ha già fatto discutere.

Kim Jong Un ha portato la figlia tredicenne Kim Ju Ae, con sé a lavoro, facendola assistere al lancio missili nordcoreani che colpiscono i bersagli. A immortalarli insieme è stata la televisione nazionale nordcoreana, che ha spiegato come l’esercitazione abbia coinvolto una versione aggiornata dei razzi “Mrls”, per verificarne l’efficienza operativa sotto gli occhi del dittatore. L’agenzia nordcoreana Kcna ha riferito che il test è stato effettuato con l’impiego di “nuova tecnologia”. Per Kim, il test è stato di «grande rilevanza per migliorare l’efficienza della nostra deterrenza strategica». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - In viaggio con papà: Kim Jong Un porta la figlia tredicenne a sparare missili (video)

Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha partecipato ai festeggiamenti di Capodanno a Pyongyang, secondo quanto riportato dai media ufficiali.

