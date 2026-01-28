Dopo l’intervento per i traumi riportati, la persona coinvolta in via Settevalli si sente più tranquilla. Dopo l’operazione, inizialmente aveva paura, ma ora la situazione sembra essere sotto controllo. La strada è tornata lentamente alla normalità.

È stato operato per i traumi riportati e, dopo l’iniziale paura, la situazione sembra essersi stabilizzata. Non sarebbe in pericolo di vita il ragazzo di 16 anni, investito da uno scooter, ieri mattina. L’ incidente si è verificato lungo via Settevalli. Secondo quanto ricostruito, il ragazzo sarebbe stato centrato dal mezzo a due ruote, condotto da un 43enne, nel momento in cui stava attraversando la strada. L’impatto sarebbe avvenuto in corrispondenza delle strisce pedonali, che il 16enne stava attraversando. L’incidente si è verificato intorno alle 7, il giovane stava andando a scuola, mentre il conducente dello scooter si dirigeva al lavoro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

