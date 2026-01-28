In tutte le scuole italiane Decisione e annuncio del governo sui controlli | Stiamo avvisando tutti i presidi

Il governo ha deciso di intervenire subito per contrastare il problema delle armi tra gli studenti. In tutte le scuole italiane, i presidi riceveranno presto le istruzioni per aumentare i controlli. È una risposta diretta alle diverse segnalazioni di episodi con coltelli e armi bianche nelle aule e nei cortili. L’obiettivo è prevenire situazioni di pericolo e garantire un ambiente più sicuro per insegnanti e studenti.

La presenza di coltelli e armi bianche tra gli studenti, emersa in diversi episodi di cronaca, ha riacceso il dibattito sulla sicurezza negli istituti scolastici. Il Viminale si prepara ora a intervenire con misure concrete per rafforzare i controlli e prevenire situazioni di pericolo, in un contesto segnato da crescenti timori per la violenza giovanile. Matteo Piantedosi, ospite nella serata di martedì 27 gennaio di Bruno Vespa a Cinque Minuti su Rai 1, ha annunciato una imminente stretta sui controlli nelle scuole. L'obiettivo è fermare gli studenti che tentano di entrare in classe armati. Il ministro dell'Interno ha confermato che l'introduzione dei metal detector negli istituti scolastici italiani è ormai in arrivo, come risposta diretta alle preoccupazioni per episodi di violenza e per il ritrovamento di coltelli e persino machete tra i ragazzi.

