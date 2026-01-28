In Piazza San Nicolò la protesta dei caregiver familiari

I caregiver familiari di Verona sono scesi in piazza ieri, 27 gennaio, per partecipare alla manifestazione nazionale. In Piazza San Nicolò si sono ritrovati in modo pacifico, portando avanti le loro richieste e facendo sentire la propria voce. La protesta si è unita a quella di altre città italiane, con l’obiettivo di attirare l’attenzione su una questione che riguarda molte famiglie.

Ieri, 27 gennaio, Verona ha fatto sentire la propria voce unendosi alla manifestazione nazionale dei caregiver familiari attraverso un presidio in Piazza San Nicolò (nel video in basso). L'iniziativa, organizzata da Cfu (Caregiver Familiari Uniti) e dall'associazione Il Mondo di Irene, ha voluto.

