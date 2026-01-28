Nicola Carraro rivela che l’ultimo anno è stato il più difficile della sua vita. In un’intervista al settimanale Chi, il marito di Mara Venier si apre e racconta i momenti più duri, senza giri di parole. La confessione sulla salute di Mara, ormai “in fin di vita”, lascia tutti senza parole.

Non è un racconto da salotto, ma una confessione netta: Nicola Carraro, marito di Mara Venier, in una nuova intervista al settimanale Chi ripercorre quello che definisce l’anno più difficile della sua vita. Ospedali, paura, fragilità e un punto fermo: la presenza di lei, che torna in scena come argine emotivo nei giorni in cui tutto vacillava. Il produttore cinematografico, che tra pochi giorni compirà 84 anni, descrive una lunga prova fisica e mentale. E lo fa senza alleggerire i passaggi più duri: perché, quando la salute si spezza, anche la narrazione cambia tono e peso. Un anno in salita: l’incidente e la sedia a rotelle. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “In fin di vita”. Mara Venier, la confessione del marito è shock. Tutti senza parole

Nicola Carraro ha passato momenti molto difficili, arrivando quasi a perdere la vita a causa di un farmaco.

Il marito di Mara Venier, Nicola Carraro, ha deciso di parlare dopo mesi di silenzio.

