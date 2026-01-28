imu tari e multe rottamazione per tutte le entrate dei comuni

I comuni italiani si preparano a fare i conti con le sanatorie sulle entrate. Da Ifel-Anci arrivano le prime istruzioni ufficiali, che chiariscono come funzioneranno le rottamazioni di Imu, Tari e multe. Le sanatorie sono possibili grazie alla legge di bilancio, ma escludono l’aggancio con la sanatoria statale. I sindaci sono chiamati a mettere in atto le procedure, anche se ancora non sono chiare tutte le modalità pratiche.

Per i Comuni è esclusa qualsiasi possibilità di decidere la rottamazione di debiti fiscali affidati all’agenzia delle Entrate Riscossione, agganciandosi alla sanatoria nazionale numero cinque. Ma per il resto, le amministrazioni locali hanno autonomia piena nelle decisioni sulle eventuali definizioni agevolate da concedere ai propri cittadini per Imu, Tari o anche tariffe dei servizi come l’asilo nido o la mensa scolastica: a patto di mantenere intatta la quota capitale, circoscrivendo quindi gli sconti parziali o totali a interessi e sanzioni, e di non mettere a repentaglio la sostenibilità finanziaria dell’operazione; sostenibilità che andrà certificata dai revisori dei conti, meglio se aiutati da una sorta di relazione tecnica comunale con cui l’ente stima il potenziale tasso di adesione, i possibili incassi e gli impatti sul bilancio. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

La possibile estensione della rottamazione quinquies alle amministrazioni comunali potrebbe influire su Imu e Tari.

Pasquale Aliberti - RIMPOSTE COMUNALI: ADERIREMO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA (24.01.26)

