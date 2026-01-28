Impianto crematorio la scelta della nuova area avverrà in tempi celeri

L’amministrazione comunale di Ancona si muove rapidamente sulla nuova area per l’impianto crematorio. Durante il consiglio comunale di ieri, l’assessore Stefano Tombolini ha confermato che la scelta verrà fatta in tempi brevi, rispondendo a due interrogazioni e a un’interpellanza sul tema. La decisione si avvicina, niente attese lunghe per un progetto che interessa molti cittadini.

ANCONA – La nuova area in cui edificare l’impianto crematorio verrà decisa in tempi brevi. A dirlo è stato l’assessore ai Lavori pubblici di Ancona Stefano Tombolini rispondendo, durante il Consiglio comunale di ieri, martedì 27 gennaio, a ben due interrogazioni e a un’interpellanza sul tema. I quesiti sono stati avanzati tutti dai consiglieri di opposizione che si sono detti contenti del fatto che la struttura non si farà più a Tavernelle, ma allo stesso tempo si dichiarano ancora sorpresi del cambio di direzione imprevisto deciso dal sindaco Daniele Silvetti, non credendo molto alla versione fornita dallo stesso quando ha spiegato i perché di questo importante ripensamento.🔗 Leggi su Anconatoday.it

Approfondimenti su Impianto Crematorio

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Impianto Crematorio

Argomenti discussi: Ancona, tensione con Agugliano, Camerata Picena e Falconara per il crematorio; Assemblea infuocata sul tempio crematorio a Petacciato: il sindaco lo difende, la gente non lo vuole; Comitato Aria Pulita: Petacciato è contro la scelta dell’amministrazione; Crematorio Tavernelle, stop ai lavori: Sospesi gli appalti, ancora nessun sito alternativo.

Impianto crematorio, Silvetti: Sarà fatto, ma non a TavernelleL’impianto si farà ma non a Tavernelle. Con un post sui social, il sindaco di Ancona Daniele Silvetti annuncia la retromarcia sull'impianto crematorio previsto all'interno del cimitero di Tavernelle ... rainews.it

Impianto crematorio a Tavernelle. Referendum, il comitato non ci staIl Comune nel mirino di Aria Nostra per un parere legale da 10mila euro chiesto sull’ammissibilità del quesito E’ un’invasione di campo, oltre a implicare un discutibile utilizzo delle risorse ... ilrestodelcarlino.it

Il Comune di Petacciato ha deciso di fare marcia indietro sul progetto di un impianto crematorio nell’area... x.com

Il forno crematorio del cimitero di Coviolo è chiuso da inizio dicembre per lavori di manutenzione. L'alternativa è Fidenza a Bologna, con tempi di attesa per riavere le ceneri del proprio caro che si dilatano - facebook.com facebook