‘Impariamo a soccorrere’ | torna il workshop per riconoscere le emergenze

Sicurezza inclusiva: torna il workshop 'Impariamo a soccorrere' per riconoscere e gestire le emergenze, venerdì 30 dalle 9 alle 15 nella sede del comando provinciale vigili del fuoco di Ferrara, in via Verga, 125. L'obiettivo è preparare le persone a riconoscere le emergenze, fornendo strumenti concreti per intervenire in modo efficace e consapevole, con una particolare attenzione alle situazioni che coinvolgono persone con fragilità. "Il workshop si propone - spiegano gli organizzatori - di superare un approccio standardizzato alla gestione dell'emergenza, ponendo al centro la comprensione delle diverse fragilità e delle dinamiche relazionali che possono emergere in situazioni di stress e pericolo.

L’Università Cattolica di Piacenza ospita il ritorno di MeRIT, il workshop dedicato ai megaprogetti.

