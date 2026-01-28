Impara da falchi e coyote | come funzionano le nuove armi cinesi

Le forze armate cinesi stanno guardando alla natura per sviluppare nuove armi. Invece di affidarsi solo a laboratori e poligoni, studiano come si comportano falchi e coyote. È una strategia che punta a creare strumenti più efficaci, ispirandosi agli animali che sanno muoversi e agire nel modo più efficiente possibile. Questa tendenza apre una strada diversa nel campo della tecnologia militare, tra innovazione e adattamento naturale.

La nuova frontiera delle armi cinesi non nasce solo nei laboratori di informatica o nei poligoni militari, ma osservando la natura. Falchi, colombe, coyote, formiche e perfino balene diventano modelli da imitare per addestrare sistemi d’arma controllati dall’ intelligenza artificiale. Il principio è semplice quanto ambizioso: replicare i comportamenti collettivi e predatori degli animali per rendere più efficaci sciami di droni e robot autonomi sul campo di battaglia. Un esempio? In una simulazione sviluppata all’Università Beihang di Pechino, istituto legato all’Esercito Popolare di Liberazione (PLA), i ricercatori hanno addestrato droni difensivi a colpire i bersagli più vulnerabili come fanno i falchi, mentre quelli d’attacco imparavano a manovrare e schivare le minacce imitando le colombe. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

