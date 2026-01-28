Ilhan Omar chi è la deputata dem americana aggredita a Minneapolis

Martedì sera a Minneapolis, la deputata democratica Ilhan Omar è stata assalita durante un incontro pubblico. Un uomo si è avvicinato mentre parlava delle operazioni dell’ICE e l’ha colpita. L’episodio ha causato scalpore nella città e ha portato le autorità a intervenire subito. Omar, che stava esprimendo le sue opinioni, è stata soccorsa e portata via in sicurezza. La polizia sta ora cercando il responsabile.

Martedì sera, durante un incontro pubblico in una sede del comune di Minneapolis, un uomo ha aggredito la deputata democratica Ilhan Omar mentre parlava in modo critico delle operazioni dell'ICE. L'aggressore le ha spruzzato addosso una sostanza liquida utilizzando una siringa ed è stato bloccato immediatamente dagli agenti presenti. Omar non è rimasta ferita e ha ripreso il suo intervento dopo pochi minuti. La polizia ha arrestato Anthony J. Kazmierczak, 55 anni, ora detenuto nel carcere della contea di Hennepin. Mentre Donald Trump ha commentato l'episodio dichiarando all' Abc che «probabilmente ha organizzato lei l'aggressione», per il Council on American-Islamic Relations «non è avvenuta nel vuoto».

