L’assemblea dei sindaci del distretto Sud-Est Milanese si terrà senza pubblico. La decisione ha suscitato le proteste di Forum Salute, che critica la scelta di svolgere il vertice a porte chiuse. In passato, incontri di questo tipo erano pubblici e aperti ai cittadini, ma questa volta l’amministrazione ha optato per la massima riservatezza, lasciando molti con il dubbio su cosa si decida dietro le porte chiuse.

"L’assemblea dei sindaci del distretto Sud-Est Milanese dell’Asst Melegnano Martesana si svolgerà a porte chiuse. Una decisione sconcertante. E da oltre un anno non viene convocata l’assemblea di tutti i 53 sindaci dell’Asst". Attorno alla sanità locale si consumano le polemiche: a scendere il campo è il Forum Salute di Melegnano (nella foto una protesta dell’organizzazione per lo Sportello Salute), un organismo che aiuta i cittadini a districarsi tra visite, esami e liste di attesa. Nel mirino, in particolare, l’incontro del prossimo 2 febbraio a Melegnano, che chiamerà a raccolta i sindaci del Sud-Est Milanese e i referenti dell’Azienda sanitaria di Melegnano e della Martesana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Il vertice dei sindaci sarà a porte chiuse. Forum Salute attacca

